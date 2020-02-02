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«Даллас» без Дончича разгромил «Атланту», «Голден Стэйт» прервал серию из 5 поражений

06:55
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«Даллас» (30-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Атланту» (13-37) — 123:100. Лидер хозяев Лука Дончич не играл из-за травмы.

В другом матче «Вашингтон» (17-31) обыграл «Бруклин» (21-27) — 113:107. 34 очка набрал защитник «волшебников» Брэдли Бил.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» (11-39) победил «Кливленд» (13-37) — 131:112. «Воины» прервали безвыигрышную серию из пяти матчей.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Атланта» — 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)

Д: Брансон (27)

А: Коллинз (26+11 подборов)

2 февраля.

«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23)

В: Бил (34)

Б: Динвидди (26)

2 февраля.

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)

К: Секстон (20)

Г: Робинсон (22)

2 февраля.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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