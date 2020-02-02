«Даллас» без Дончича разгромил «Атланту», «Голден Стэйт» прервал серию из 5 поражений
«Даллас» (30-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Атланту» (13-37) — 123:100. Лидер хозяев Лука Дончич не играл из-за травмы.
В другом матче «Вашингтон» (17-31) обыграл «Бруклин» (21-27) — 113:107. 34 очка набрал защитник «волшебников» Брэдли Бил.
В параллельной встрече «Голден Стэйт» (11-39) победил «Кливленд» (13-37) — 131:112. «Воины» прервали безвыигрышную серию из пяти матчей.
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Атланта» — 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)
Д: Брансон (27)
А: Коллинз (26+11 подборов)
2 февраля.
«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23)
В: Бил (34)
Б: Динвидди (26)
2 февраля.
«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)
К: Секстон (20)
Г: Робинсон (22)
2 февраля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/