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Дадли завершил карьеру в НБА

03:55
Джаред Дадли. Фото Instagram
Джаред Дадли. Фото Instagram
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Форвард Джаред Дадли принял решение о завершении карьеры. 36-летний американец провел в НБА 14 сезонов.

Как сообщает в Twitter инсайдет Марк Стейн, Дадли займет пост ассистента в тренерском штабе Джейсона Кидда в «Далласе».

В прошлом сезоне Дадли сыграл всего в 12 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 0,5 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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