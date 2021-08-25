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Дадли поблагодарил Леброна и Дэвиса за чемпионский перстень НБА

04:26
Джаред Дадли с чемпионским перстнем. Фото Instagram
Джаред Дадли с чемпионским перстнем. Фото Instagram
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Бывший форвард «Лейкерс» Джаред Дадли в Twitter подтвердил информацию о завершении карьеры. Он поблагодарил клуб из Лос-Анджелеса, за который выступал последние два сезона, и бывших одноклубников.

«Вот это путь! 14-летняя карьера в НБА завершилась завоеванием чемпионсства в НБА с «Лейкерс»! Хочу поблагодарить Бога за благословение, а также хочу лично поблагодарить Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Джинни Басс и организацию «Лейкерс». Без Брона и Эй Ди я бы не перешел в «Лейкерс» или не получил бы перстень», — написал Дадлие.

Теперь 36-летний американец будет работать ассистентом тренера в «Далласе».

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Евгений Козинов все материалы автора

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