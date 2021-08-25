Дадли поблагодарил Леброна и Дэвиса за чемпионский перстень НБА
Бывший форвард «Лейкерс» Джаред Дадли в Twitter подтвердил информацию о завершении карьеры. Он поблагодарил клуб из Лос-Анджелеса, за который выступал последние два сезона, и бывших одноклубников.
«Вот это путь! 14-летняя карьера в НБА завершилась завоеванием чемпионсства в НБА с «Лейкерс»! Хочу поблагодарить Бога за благословение, а также хочу лично поблагодарить Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Джинни Басс и организацию «Лейкерс». Без Брона и Эй Ди я бы не перешел в «Лейкерс» или не получил бы перстень», — написал Дадлие.
Теперь 36-летний американец будет работать ассистентом тренера в «Далласе».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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