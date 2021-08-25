Дадли поблагодарил Леброна и Дэвиса за чемпионский перстень НБА

Бывший форвард «Лейкерс» Джаред Дадли в Twitter подтвердил информацию о завершении карьеры. Он поблагодарил клуб из Лос-Анджелеса, за который выступал последние два сезона, и бывших одноклубников.

«Вот это путь! 14-летняя карьера в НБА завершилась завоеванием чемпионсства в НБА с «Лейкерс»! Хочу поблагодарить Бога за благословение, а также хочу лично поблагодарить Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Джинни Басс и организацию «Лейкерс». Без Брона и Эй Ди я бы не перешел в «Лейкерс» или не получил бы перстень», — написал Дадлие.

Man what a ride! 14 yr NBA career capped off by winning a NBA championship with the @Lakers! Just want to thank GOD for blessing me, also want to personally thank @KingJames @AntDavis23 @JeanieBuss and the Lakers organization,Without Bron and AD I don't join LAL or wing a ? — Jared Dudley (@JaredDudley619) August 24, 2021

Теперь 36-летний американец будет работать ассистентом тренера в «Далласе».