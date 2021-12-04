Дабл-дабл Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Клипперс» со счетом 115:119.
Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 27 очков и сделал 10 подборов. У Леброна Джеймса 23 очка и 11 подборов.
После этого матча «Лейкерс» и «Клипперс» имеют по 12 побед и занимают 7-е и 6-е места в Западной конференции.
В другом матче «Голден Стэйт» обыграл «Финикс» — 118:96. Команды занимают первое и второе места на Западе.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 118:96 (28:21, 23:27, 29:20, 38:28)
«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32)
4 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю