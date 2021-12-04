Дабл-дабл Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Клипперс» со счетом 115:119.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 27 очков и сделал 10 подборов. У Леброна Джеймса 23 очка и 11 подборов.

После этого матча «Лейкерс» и «Клипперс» имеют по 12 побед и занимают 7-е и 6-е места в Западной конференции.

В другом матче «Голден Стэйт» обыграл «Финикс» — 118:96. Команды занимают первое и второе места на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 118:96 (28:21, 23:27, 29:20, 38:28)

«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32)

4 декабря.