Дабл-даблы Харриса и Симмонса помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (117:106). В другой встрече «Майами» выиграл у «Сан-Антонио» (106:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бруклин» — 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)

Ф: Харрис (34 + 10 подборов), Симмонс (20 + 11 передач), Ричардсон (15), Коркмаз (15).

Б: Динуидди (26), Аллен (17 + 10 подборов), Принс (15).

«Майами» — «Сан-Антонио» — 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)

М: Нанн (33), Драгич (17), Адебайо (14 + 13 подборов).

С: Дерозан (30), Миллс (21), Олдридж (12).

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