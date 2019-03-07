Дабл-даблы Дончича и Пауэлла не спасли "Даллас" от поражения

"Вашингтон" на своем паркете переиграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА (132:123). В составе проигравшей команды дабл-даблами отметились Лука Дончич и Дуайт Пауэлл.

В других встречах "Детройт" выиграл у "Миннесоты" (131:114), а "Шарлотт" уступил "Майами" (84:91).

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Даллас" – 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)

В: Бил (30), Ариза (22), Паркер (20)

Д: Дончич (31 + 11 подборов), Пауэлл (26 + 10 подборов), Джексон (18)

"Детройт" – "Миннесота" – 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)

Д: Драммонд (31 + 15 подборов), Кеннард (21), Смит (19)

М: Таунс (24), Уиггинс (18), Тиг (15)

"Шарлотт" – "Майами" – 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)

Ш: Камински (20), Уокер (20), Зеллер (10 + 10 подборов)

М: Олиник (22 + 11 подборов), Уайтсайд (18 + 15 подборов), Ричардсон (13)