Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Майами»

«Лейкерс» на выезде одолели «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (113:110). Дабл-даблами в составе победителей отметились Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Лейкерс» — 110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)

М: Батлер (23), Джонс (17), Нанн (16).

Л: Дэвис (33 + 10 подборов), Джеймс (28 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (15).

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 116:109 (39:25, 23:32, 30:25, 24:27)

Ф: Харрис (31), Симмонс (24 + 11 передач), Эмбиид (24 + 11 подборов).

Н: Ингрэм (32), Редик (19), Холидэй (12 + 10 передач).

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