Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» обыграть «Шарлотт»

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Шарлотт» со счетом 117:108.

Самым результативным на паркете стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич, набравший сделавший 28 очков и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Орландо» с 8 победами занимает 9-е место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 7 победами — на 12-й строчке.

В другом матче «Бруклин» обыграл «Майами» со счетом 98:85. Команды занимают 5-е и 13-е места на Востоке.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Шарлотт» — 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)

«Бруклин» — «Майами» — 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)