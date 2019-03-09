Дабл-дабл Вучевича помог "Орландо" обыграть "Даллас"

"Орландо" на своем паркете обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА (111:106). "Маверикс" потерпел четвертое поражение кряду.
В другой встрече "Шарлотт" переиграл "Вашингтон" благодаря дабл-даблу форварда Джэреми Лэмба.
НБА
Регулярный чемпионат
"Орландо" – "Даллас" – 111:106 (29:19, 33:28, 30:26, 19:33)
О: Росс (22), Вучевич (20 + 13 подборов), Гордон (18)
Д: Дончич (24), Брансон (18), Новицки (15), Хардуэй (15)
"Шарлотт" – "Вашнгтон" – 112:111 (32:22, 19:30, 31:31, 30:28)
Ш: Уильямс (30), Лэмб (19 + 10 подборов), Уокер (18)
В: Портис (23), Паркер (15), Бил (15)
Дополнительная информация
Загрузка...