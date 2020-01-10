Дабл-дабл Томпсона принес «Кливленду» победу над «Детройтом»

«Кливленд» на выезде выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА (115:112). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Тристан Томпсон, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече «Филадельфия» переиграла «Бостон» (109:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бостон» — 109:98 (26:35, 22:20, 29:25, 32:18)

Ф: Ричардсон (29), Симмонс (19), Хорфорд (17).

Б: Уокер (26), Смарт (24), Тейтум (15 + 10 подборов).

«Детройт» — «Кливленд» — 112:115 ОТ (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13)

Д: Драммонд (28 + 23 подбора), Роуз (27), Браун (17).

К: Томпсон (35 + 14 подборов), Гарлэнд (20), Секстон (19).

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