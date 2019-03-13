Дабл-дабл Таунса не спас "Миннесоту" от поражения

"Клипперс" на своем паркете уступил "Портленду" в матче регулярного чемпионата НБА (104:125). "Трэйл Блэйзерс" прервал пятиматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.

В другой встрече "Денвер" выиграл у "Миннесоты" (133:107), несмотря на дабл-дабл центрового Карла Энтони Таунса.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Портленд" - 104:125 (30:23, 22:27, 32:35, 20:40)

К: Харрелл (22 + 11 подборов), Уильямс (18), Гилджес-Александер (15)

П: Макколлум (35), Лиллард (20 + 12 передач), Нуркич (20 + 12 подборов)

"Денвер" - "Миннесота" - 133:107 (31:20, 27:28, 36:30, 39:29)

Д: Мюррей (30), Миллсэп (23), Йокич (18)

М: Таунс (34 + 10 подборов), Джонс (16), Рейнольдс (12)