Дабл-дабл Рэндла не спас «Нью-Йорк» от поражения в игре с «Ютой»
«Нью-Йорк» проиграл на своем паркете «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (104:112). «Джаз» одержали третью победу кряду.
В других встречах «Бруклин» уступил «Мемфису» (79:118), а «Майами» одолел «Орландо» (116:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Мемфис» — 79:118 (23:22, 22:30, 20:30, 14:36)
Б: Принс (15), Леверт (14), Киоцца (14).
М: Джексон (19), Джонс (18), Морант (15).
«Майами» — «Орландо» — 116:113 (30:26, 30:29, 28:29, 28:29)
М: Робинсон (27), Драгич (25), Олиник (16).
О: Росс (35), Вучевич (22 + 16 подборов), Фурнье (17).
«Нью-Йорк» — «Юта» — 104:112 (26:35, 28:29, 24:29, 26:19)
Н: Рэндл (32 + 11 подборов), Портис (21), Пэйтон (20).
Ю: Богданович (23), Митчелл (23), Гобер (18 + 14 подборов).
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