Дабл-дабл Рэндла не спас «Нью-Йорк» от поражения в игре с «Ютой»

«Нью-Йорк» проиграл на своем паркете «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (104:112). «Джаз» одержали третью победу кряду.

В других встречах «Бруклин» уступил «Мемфису» (79:118), а «Майами» одолел «Орландо» (116:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Мемфис» — 79:118 (23:22, 22:30, 20:30, 14:36)

Б: Принс (15), Леверт (14), Киоцца (14).

М: Джексон (19), Джонс (18), Морант (15).

«Майами» — «Орландо» — 116:113 (30:26, 30:29, 28:29, 28:29)

М: Робинсон (27), Драгич (25), Олиник (16).

О: Росс (35), Вучевич (22 + 16 подборов), Фурнье (17).

«Нью-Йорк» — «Юта» — 104:112 (26:35, 28:29, 24:29, 26:19)

Н: Рэндл (32 + 11 подборов), Портис (21), Пэйтон (20).

Ю: Богданович (23), Митчелл (23), Гобер (18 + 14 подборов).