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Дабл-дабл Порзингиса не спас «Даллас» от поражения

07:01
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«Даллас» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (107:121). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Мемфис» — 107:121 (32:31, 24:28, 22:41, 29:21)

Д: Порзингис (32 + 12 подборов), Брансон (20), Хардуэй (14).

М: Морант (21), Джонс (19), Джексон (19).

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Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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