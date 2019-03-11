Дабл-дабл Олдриджа принес "Сан-Антонио" победу над "Милуоки"

"Сан-Антонио" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 121:114. Самым результативным игроком стал центровой "Спэрз" Ламаркус Олдридж, который сделал дабл-дабл - 29 очков и 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Нью-Йорк" - 103:92 (23:22, 32:23, 25:20, 23:27)

М: Гибсон (25), Тиг (20+10 передач), Бэйтс-Диоп (18).

Н: Дотсон (26), Трир (15), Смит (13).

"Сан-Антонио" - "Милуоки" - 121:114 (25:32, 29:28, 33:23, 34:31)

С: Олдридж (29+15 подборов), Дерозан (28), Белинелли (16).

М: Адетокунбо (27+13 подборов), Блэдсоу (21), Миддлтон (15).