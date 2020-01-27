Дабл-дабл Леонарда принес «Клипперс» победу над «Орландо»
04:31
«Клипперс» выиграла у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (112:97). «Мэджик» потерпели третье поражение кряду.
Дабл-даблом в составе победителей отметился Кавай Леонард.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Клипперс» — 97:112 (28:26, 24:28, 20:31, 25:27)
О: Картер-Уильямс (15), Вучевич (13), Айванду (12).
К: Леонард (31 + 14 подборов), Шэмет (19), Харрелл (19).
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