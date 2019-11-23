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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»

06:35
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«Лейкерс» на вызеде обыграли «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (130:127). Форвард гостей Леброн Джеймс, оформил дабл-дабл.

В других встречах «Филадельфия» дома переиграла «Сан-Антонио» (115:104), «Чикаго» уступил «Майами» (108:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24)

Ф: Харрис (26), Эмбиид (21 + 14 подборов), Хорфорд (18).

С: Дерозан (29), Гэй (22), Олдридж (17).

«Чикаго» — «Майами» — 108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)

Ч: Лавин (15), Янг (12), Уайт (12).

М: Батлер (27), Нанн (21), Адебайо (16 + 14 подборов), Драгич (16).

«Оклахома» — «Лейкерс» — 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)

О: Гилджес-Александер (24), Адамс (22), Пол (18).

Л: Дэвис (33 + 11 подборов), Джеймс (23 + 14 передач), Колдуэлл-Поуп (17).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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