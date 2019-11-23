Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»
«Лейкерс» на вызеде обыграли «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (130:127). Форвард гостей Леброн Джеймс, оформил дабл-дабл.
В других встречах «Филадельфия» дома переиграла «Сан-Антонио» (115:104), «Чикаго» уступил «Майами» (108:116).
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24)
Ф: Харрис (26), Эмбиид (21 + 14 подборов), Хорфорд (18).
С: Дерозан (29), Гэй (22), Олдридж (17).
«Чикаго» — «Майами» — 108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)
Ч: Лавин (15), Янг (12), Уайт (12).
М: Батлер (27), Нанн (21), Адебайо (16 + 14 подборов), Драгич (16).
«Оклахома» — «Лейкерс» — 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)
О: Гилджес-Александер (24), Адамс (22), Пол (18).
Л: Дэвис (33 + 11 подборов), Джеймс (23 + 14 передач), Колдуэлл-Поуп (17).
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