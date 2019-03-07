Дабл-дабл Лава не спас "Кливленд" от поражения в матче с "Бруклином"

"Бруклин" на своем паркете выиграл у "Кливленда" в матче регулярного чемпионата НБА (113:107). "Нетс" одержал вторую победу кряду.

В другой встрече "Атланта" проиграла "Сан-Антонио" (104:111). Для "Спэрз" это четвертая победа подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Кливленд" - 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)

Б: Динуидди (28), Расселл (25), Аллен (15 + 11 подборов)

К: Лав (24 + 16 подборов), Нваба (22), Нэнс (17 + 10 подборов)

"Атланта" - "Сан-Антонио" - 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

А: Янг (22), Коллинз (18 + 10 подборов), Бэйзмор (12)

С: Олдридж (32), Уайт (18), Дерозан (14)