Дабл-дабл Казинса помог "Голден Стэйт" победить "Шарлотт"

"Голден Стэйт" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 121:110. Защитник "Уорриорз" Клэй Томпсон набрал 26 очков, центровой Демаркус Казинс сделал дабл-дабл, а форвард Кевин Дюрант набрал 20 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Шарлотт" - "Голден Стэйт" - 110:121 (30:34, 28:30, 22:33)
Ш: Зеллер (28), Уокер (23), Лэмб (16).
Г: Томпсон (26), Казинс (24+11 подборов), Дюрант (20).
"Кливленд" - "Портленд" - 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)
К: Осман (27), Кларксон (19), Лав (18).
П: Макколлум (35), Лиллард (21), Нуркич (15).
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