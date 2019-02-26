05:14 | Баскетбол — НБА

Дабл-дабл Казинса помог "Голден Стэйт" победить "Шарлотт"

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"Голден Стэйт" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 121:110. Защитник "Уорриорз" Клэй Томпсон набрал 26 очков, центровой Демаркус Казинс сделал дабл-дабл, а форвард Кевин Дюрант набрал 20 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Голден Стэйт" - 110:121 (30:34, 28:30, 22:33)

Ш: Зеллер (28), Уокер (23), Лэмб (16).

Г: Томпсон (26), Казинс (24+11 подборов), Дюрант (20).

"Кливленд" - "Портленд" - 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)

К: Осман (27), Кларксон (19), Лав (18).

П: Макколлум (35), Лиллард (21), Нуркич (15).

 

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