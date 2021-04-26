Дабл-дабл Ирвинга помог «Бруклину» победить «Финикс»
01:05
«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Финикс» со счетом 128:119.
Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 36 очков. На счету разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинг 34 очка и 12 передач.
После этого матча «Бруклин» с 41 победой лидирует в Восточной конференции, «Финикс» с 42 победами — второй на Западе.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Финикс» — 128:119 (27:32, 32:29, 38:31, 31:27)
25 апреля.
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