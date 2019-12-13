Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»
06:48
«Бостон» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА (109:115). Самым результативным игроком встречи стал форвард Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Филадельфия» — 109:115 (34:28, 25:28, 21:25, 29:34)
Б: Уокер (29), Кантер (20), Хэйворд (19).
Ф: Эмбиид (38 + 13 подборов), Харрис (23), Скотт (15).
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