Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Индиану»

«Индиана» на своем паркете проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА (110:119). Центровой гостей Андре Драммонд оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 23 подбора.

В других встречах «Орландо» выиграл у «Кливленда» (94:85), а «Шарлотт» взял верх над «Чикаго» (126:125).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Детройт» — 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)

И: Сабонис (27 + 13 подборов), Тернер (25), Брогдон (22 + 11 передач).

Д: Драммонд (32 + 23 подбора), Кеннард (30), Роуз (18).

«Орландо» — «Кливленд» — 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)

О: Вучевич (21), Фурнье (16), Фульц (12).

К: Томпсон (16 + 11 подборов), Секстон (16), Осман (13).

«Шарлотт» — «Чикаго» — 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)

Ш: Вашингтон (27), Грэм (23), Бэйкон (22).

Ч: Маркканен (35 + 17 подборов), Янг (17), Уайт (17).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей