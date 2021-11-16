Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Денвер»
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Денвер» со счетом 111:101.
Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 35 очков. Форвард «Маверикс» Лука Дончич набрал 23 очка и сделал 11 передач.
После этого матча «Даллас» и «Денвер» имеют по 9 побед и занимают 3-е и 4-е места в Западной конференции.
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Денвер» — 111:101 (35:32, 14:26, 30:25, 32:18)
«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 105:100 (25:25, 16:33, 32:22, 32:20)
«Детройт» — «Сакраменто» — 107:129 (12:31, 32:37, 26:24, 37:37)
«Кливленд» — «Бостон» — 92:98 (22:19, 17:18, 25:28, 28:33)
«Атланта» — «Орландо» — 129:111 (30:31, 30:25, 33:28, 36:27)
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 92:84 (16:20, 32:29, 21:25, 23:10)
16 ноября
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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