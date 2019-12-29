Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дабл-дабл Букера помог «Финиксу» обыграть «Сакраменто»

07:29

«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Финиксу»? в матче регулярного чемпионата НБА (110:112). «Кингз» потерпели шестое поражение кряду. «Санс» прервали свою неудачную серию из 8 проигранных встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Финикс» — 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)

С: Хилд (23), Богданович (22), Барнс (21 + 10 подборов).

Ф: Букер (32 + 10 передач), Рубио (21), Убре (20 + 16 подборов).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир