Дабл-дабл Букера помог «Финиксу» обыграть «Сакраменто»
07:29
«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Финиксу»? в матче регулярного чемпионата НБА (110:112). «Кингз» потерпели шестое поражение кряду. «Санс» прервали свою неудачную серию из 8 проигранных встреч.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Финикс» — 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)
С: Хилд (23), Богданович (22), Барнс (21 + 10 подборов).
Ф: Букер (32 + 10 передач), Рубио (21), Убре (20 + 16 подборов).
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