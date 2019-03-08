Дабл-дабл Адетокунбо помогл "Милуоки" обыграть "Индиану"

"Милуоки" на своем паркете обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА (117:98). "Бакс" одержал первую победу после двух поражений кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, записавший на свой счет 29 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Индиана" - 117:98 (32:24, 22:26, 30:22, 33:26)

М: Адетокунбо (29 + 12 подборов), Миддлтон (27), Лопес (13)

И: Тернер (22 + 17 подборов), Богданович (17), О’Куинн (11)