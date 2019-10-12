Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Даллас»

«Милуоки» в предсезонном матче НБА на выезде обыграл «Даллас» — 118:111. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. У команды из Техаса 27 баллов на счету Луки Дончича.

В параллельной встрече «Вашингтон» обыграл «Никс» — 115:99. В еще одном матче «Филадельфия» обыграла «Шарлотт» — 100:87. В составе победителей 18 очков набрал Джош Ричардсон.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков