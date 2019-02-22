Дабл-дабл Адетокунбо помог "Милуоки" обыграть "Бостон"

"Бруклин" на своем паркете уступил "Портленду" в матче регулярного чемпионата НБА (99:113).

В другой встрече "Милуоки" с разницей в одно очко обыграл "Бостон". Дабл-дабл в составе "Бакс" оформили Янис Адетокунбо и Крис Миддлтон.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Портленд" - 99:113 (21:23, 29:27, 22:34, 27:29)

Б: Крэбб (17), Дэвис (15 + 10 подборов), Расселл (14)

П: Нуркич (27 + 12 подборов), Макколлум (21), Кантер (18)

"Милуоки" - "Бостон" - 98:97 (20:22, 33:25, 19:21, 26:29)

М: Адетокунбо (30 + 13 подборов), Брогдон (15), Миддлтон (15 + 13 подборов)

Б: Ирвинг (22), Хорфорд (21 + 17 подборов), Тейтум (17 + 10 подборов)