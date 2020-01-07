Дабл-дабл Адамса не спас «Оклахому» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА (99:94). В других встречах «Филадельфия» обыграла «Оклахому» (120:113), несмотря на дабл-дабл центрового Стивена Адамса, «Орландо» выиграл у «Бруклина» (101:89), а «Шарлотт» проиграл «Индиане»? (104:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 99:94 (26:17, 25:23, 23:32, 25:22)

«Филадельфия» — «Оклахома» — 120:113 (31:31, 31:21, 28:34, 30:27)

«Орландо» — «Бруклин» — 101:89 (20:22, 32:17, 23:32, 26:18)

«Шарлотт» — «Индиана» — 104:115 (29:27, 15:15, 21:37, 39:36)

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