«Чуть не пустил слезу». Леброн Джеймс наблюдает, как тренируется его сын
10:16
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в социальные сети видео, как его 14-летний сын Бронни тренируется в 5 утра.
«Чуть не пустил слезу, когда увидел, как мой сын тренируется в 5 утра. Это момент гордости для отца, которую можно понять, только когда у тебя самого будут дети», — подписал это видео Джеймс.
Bronny out at 5am working on his dunk ?— Bleacher Report (@BleacherReport) August 24, 2019
(via @KingJames) pic.twitter.com/C839mKwLyh
#JamesGang? https://t.co/ixWm9ZhON5??? pic.twitter.com/NTcjIy2FHY— LeBron James (@KingJames) August 24, 2019
Леброну Джеймсу-младшему в октябре 2019 года исполнится 15 лет. В лучшем случае он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2023 году.
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