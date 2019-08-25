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«Чуть не пустил слезу». Леброн Джеймс наблюдает, как тренируется его сын

10:16
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в социальные сети видео, как его 14-летний сын Бронни тренируется в 5 утра.

«Чуть не пустил слезу, когда увидел, как мой сын тренируется в 5 утра. Это момент гордости для отца, которую можно понять, только когда у тебя самого будут дети», — подписал это видео Джеймс.

Леброну Джеймсу-младшему в октябре 2019 года исполнится 15 лет. В лучшем случае он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2023 году.

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