«Чуть не пустил слезу». Леброн Джеймс наблюдает, как тренируется его сын

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в социальные сети видео, как его 14-летний сын Бронни тренируется в 5 утра.

«Чуть не пустил слезу, когда увидел, как мой сын тренируется в 5 утра. Это момент гордости для отца, которую можно понять, только когда у тебя самого будут дети», — подписал это видео Джеймс.

Bronny out at 5am working on his dunk ?



(via @KingJames) pic.twitter.com/C839mKwLyh — Bleacher Report (@BleacherReport) August 24, 2019

Леброну Джеймсу-младшему в октябре 2019 года исполнится 15 лет. В лучшем случае он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2023 году.