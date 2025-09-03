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Член Зала славы НБА Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет

Евгений Козинов
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на официальном сайте сообщила о смерти Джорджа Равелинга, бывшего тренера и члена Зала славы. Ему было 88 лет. Он в течение длительного времени боролся с раком.

«Нет слов, чтобы в полной мере описать, что Джордж значил для своей семьи, друзей, коллег, бывших игроков и помощников — и для всего мира. Нам будет его очень не хватать, но его аура, энергия, божественное присутствие и непреходящая мудрость живут во всех, кого он коснулся и кого преобразил», — говорится в заявлении семьи Равелинга.

Как отмечает пресс-служба НБА, Равелинг сыграл важную роль в подписании Майклом Джорданом исторического спонсорского контракта с Nike. Он был включен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2015 году.

За карьеру он со своими командами одержал 335 побед и потерпел 293 поражения в период с 1972 по 1994 год, выступая за команды Университета штата Вашингтон, Университета Айовы и Университета Южной Калифорнии. Также он был в составе сборной США, завоевавшей золото на Олимпийских играх 1984 года.

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