Экс-тренер «Сиэтла» и член Зала славы Джордж Карл назвал топ-10 лучших игроков в истории НБА
Бывший тренер «Сиэтла» и «Денвера» Джордж Карл составил список из 10 лучших игроков в истории НБА.
Лучшим баскетболистом член Зала славы назвал экс-защитника «Чикаго» Майкла Джордана, в тройке — Леброн Джеймс («Лейкерс») и экс-центровой «Милуоки» и «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар.
На 10-е место Карл поставил центрового «Денвера» Николу Йокича, заявив, что серб отобрал место у экс-центрового «Хьюстона» Хакима Оладжувона.
Топ-10 лучших игроков в истории НБА по версии Джорджа Карла:
1. Майкл Джордан
2. Леброн Джеймс
3. Карим Абдул-Джаббар
4. Билл Расселл
5. Мэджик Джонсон
6. Лэрри Берд
7. Тим Данкан
8. Кобе Брайант
9. Джулиус Ирвинг
10. Никола Йокич
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