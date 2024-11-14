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Сегодня, 19:15

Экс-тренер «Сиэтла» и член Зала славы Джордж Карл назвал топ-10 лучших игроков в истории НБА

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Сиэтла» и «Денвера» Джордж Карл составил список из 10 лучших игроков в истории НБА.

Лучшим баскетболистом член Зала славы назвал экс-защитника «Чикаго» Майкла Джордана, в тройке — Леброн Джеймс («Лейкерс») и экс-центровой «Милуоки» и «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар.

На 10-е место Карл поставил центрового «Денвера» Николу Йокича, заявив, что серб отобрал место у экс-центрового «Хьюстона» Хакима Оладжувона.

Топ-10 лучших игроков в истории НБА по версии Джорджа Карла:

1. Майкл Джордан

2. Леброн Джеймс

3. Карим Абдул-Джаббар

4. Билл Расселл

5. Мэджик Джонсон

6. Лэрри Берд

7. Тим Данкан

8. Кобе Брайант

9. Джулиус Ирвинг

10. Никола Йокич

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