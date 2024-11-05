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Сегодня, 07:43

«Юта» обыграла «Чикаго» и прервала серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:135. Для «Джаз» эта победа стала первой в сезоне после серии из шести поражений.

В других матчах «Хьюстон» переиграл «Нью-Йорк» (109:97), «Миннесота» победила «Шарлотт» (114:93), «Оклахома» одержала победу над «Орландо» (102:86), а «Портленд» на выезде выиграл у «Нью-Орлеана» (118:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Юта» — 126:135 (27:30, 26:32, 40:33, 33:40)

Ч: Уайт (28), Досунму (25), Вучевич (23 + 10 подборов), Гидди (15).

Ю: Джордж (33), Коллинз (28 + 13 подборов), Секстон (24), Кесслер (12).

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 109:97 (31:26, 30:30, 20:19, 28:22)

Х: Шенгюн (25 + 14 подборов), Ванвлит (19), Грин (15), Брукс (13).

Н: Брансон (29), Ануноби (21), Таунс (17 + 19 подборов), Бриджес (15).

«Миннесота» — «Шарлотт» — 114:93 (24:24, 33:21, 34:26, 23:22)

М: Рид (25), Эдвардс (21), Дивинченцо (14), Рэндл (13).

Ш: Болл (19), Миллер (10), Бриджес (10), Мэнн (10).

«Оклахома-Сити» — «Орландо» — 102:86 (39:26, 19:17, 26:15, 18:28)

ОС: Джейлен Уильямс (23), Гилджес-Александер (21), Холмгрен (14), Джо (13).

О: Ф. Вагнер (22), Саггс (19), Битадзе (11).

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 100:118 (30:21, 25:27, 27:31, 18:39)»

Н: Ингрэм (27), Бостон (20), Альварадо (18), Робинсон-Эрл (12).

П: Саймонс (24), Бэнтон (20), Эйтон (19 + 13 подборов), Грант (16), Камара (16).

Баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
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