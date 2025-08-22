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22 августа 2025, 02:08

«Чикаго» выведет номер Роуза из обращения

Евгений Козинов
Корреспондент

«Чикаго» выведет из обращения номер 1, под которым выступал разыгрывающий защитник Деррик Роуз. Церемония поднятия полотна в честь бывшего игрока под своды арены состоится 24 января 2026 года.

Роуз будет пятым игроком в истории «Буллз», номер которого вывели из обращения. Ранее такого были удостоены Джерри Слоун (4), Боб Лав (10), Майкл Джордан (23) и Скотти Пиппен (33).

«Чикаго» выбрал Роуза под общим первым номером на драфте НБА в 2008 году. Он играл за команду восемь сезонов. В 2024 году он завершил карьеру.

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