Сегодня, 08:01

«Чикаго» выиграл у «Вашингтона», «Даллас» проиграл «Мемфису»

Павел Лопатко

«Чикаго» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 121:120.

У защитника «Буллз» Джоша Гидди — 18 очков, 12 подборов и 11 передач

Это поражение стало для гостей 14-м подряд. Они замыкают таблицу Восточной конференции (1 победа, 15 поражений). «Чикаго» (6-7) занимает 9-е место.

В другом матче игрового дня «Мемфис» в гостях обыграл «Даллас» — 102:96.

«Мемфис» (6-11) идет на 10-м месте в Западной конференции, «Даллас» (5-13) занимает 13-е место.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22)

Ч: Вучевич (28 очков + 12 подборов), Уайт (20), Гидди (18 + 12 подборов + 11 передач)
В: Уайтмор (20), Кисперт (20), Макколлум (18)

«Даллас» — «Мемфис» — 96:102 (22:21, 25:22, 26:33, 23:26)

Д: Томпсон (22), Уильямс (20), Вашингтон (15)
М: Альдама (20), Спенсер (17), Эди (12 + 15 подборов)

