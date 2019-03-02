"Чикаго" в четвертом овертайме обыграл "Атланту"

"Атланта" на своем паркете проиграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА (161:168). Для того, чтобы выявить победителя команда потребовалось четыре четверти и четыре овертайма.

В другой встрече "Нью-Орлеан" на выезде выиграл у "Финикса".

НБА

Регулярный сезон

"Атланта" - "Чикаго" - 161:168 4ОТ (33:26, 27:31, 24:38, 40:29, 16:16, 7:7, 8:8, 6:13)

А: Янг (49 + 16 передач), Лень (24 + 10 подборов), Принс (17)

Ч: Лавин (47), Маркканен (31 + 17 подборов), Портер (31 + 10 подборов)

"Финикс" - "Нью-Орлеан" - 116:130 (32:27, 25:29, 27:38, 32:36)

Ф: Букер (26), Убре (19), Эйтон (16)

Н: Рэндл (22), Холидэй (21), Мур (20)