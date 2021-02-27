«Чикаго» уступил «Финиксу», «Бостон» сильнее «Индианы»

27 февраля состоялись очередные матчи регулярного сезона в НБА.

«Бостон» на своей площадке сломил сопротивление «Индианы» (118:112), 34 очка в свой актив записал разыгрывающий «Селтикс» Кемба Уокер.

В другом матче дня «Торонто» дома был сильнее «Хьюстона» — 122:111. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Дуайт Пауэлл, набравший 30 очков.

«Финикс» на выезде был переиграл «Чикаго» (106:97), 24 очка у хозяев набрал защитник Зак Лавин.

НБА. Регулярный сезон

«Бостон» — «Индиана» — 118:112 (32:31, 29:29, 31:24, 26:28)

«Торонто» — «Хьюстон» — 122:111 (30:31, 37:28, 28:21, 27:31)

«Чикаго» — «Финикс» — 97:106 (26:26, 32:20, 23:28, 16:32