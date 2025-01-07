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Сегодня, 06:34

«Сан-Антонио» потерпел поражение от «Чикаго», Вембаньяма оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на своем паркете переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:110. Форвард «Буллз» Зак Лавин оформил дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. У «Спэрс» форвард Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 23 очка и 14 подборов.

В других матчах «Мэмфис» обыграл «Даллас» (119:104), «Миннесота» одержала победу над «Клипперс» (108:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Даллас» — 119:104 (26:36, 30:19, 31:25, 32:24)

М: Джарен Джексон (35 + 13 подборов), Пиппен (18), Уэллс (17 + 10 подборов).

Д: Вашингтон (17 + 10 подборов), Маршалл (16), Харди (15), Томпсон (15).

«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 108:106 (16:27, 30:26, 31:23, 31:30)

М: Эдвардс (37), Рид (18), Дивинченцо (15), Макдэниэлс (11), Конли (11).

К: Пауэлл (25), Харден (22), Зубац (17 + 16 подборов).

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 114:110 (20:29, 30:36, 32:30, 32:15)

Ч: Лавин (35 + 10 подборов), Вучевич (24 + 11 подборов), Уайт (23), Уильямс (12).

С: Вембаньяма (23 + 14 подборов), Пол (18), Шэмпени (12).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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