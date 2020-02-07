«Чикаго» потерпел четвертое поражение кряду, «Милуоки» продлил неудачную серию «Филадельфии»

«Милуоки» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (112:101). «Бакс» одержали третью подряд победу, продлив неудачную серию «Сикстерс».

В другой встрече «Чикаго» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» (119:125). Для «Буллз» это четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Филадельфия» — 112:101 (22:26, 32:25, 32:23, 26:27)

М: Адетокунбо (36 + 20 подборов), Миддлтон (20), Бледсоу (14).

Ф: Харрис (25), Эмбиид (19 + 11 подборов), Хорфорд (15).

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 119:125 (25:32, 37:40, 19:31, 38:22)

Ч: Лавин (22), Хатчинсон (16), Мокока (15).

Н: Уильямсон (21), Редик (18), Ингрэм (15).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей