«Чикаго» выиграл у «Портленда», Авдия сделал трипл-дабл

«Чикаго» победил «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Портленда» Джерами Грант — у него 33 очка. Его партнер по команде нападающий Дени Авдия набрал 32 очка, выполнил 11 подборов и 11 передач.

«Портленд» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 9-е место в Западной конференции (6 побед, 9 поражений). «Чикаго» (8-6) идет на восьмом месте в Восточной конференции.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Чикаго» — 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24)

П: Грант (33 очка), Авдия (32 очка + 11 подборов + 11 передач), Клингэн (17 очков + 21 подбор)

Ч: Вучевич (27), Уайт (25), Досунму (14)