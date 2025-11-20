Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:02

«Чикаго» выиграл у «Портленда», Авдия сделал трипл-дабл

Павел Лопатко

«Чикаго» победил «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Портленда» Джерами Грант — у него 33 очка. Его партнер по команде нападающий Дени Авдия набрал 32 очка, выполнил 11 подборов и 11 передач.

«Портленд» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 9-е место в Западной конференции (6 побед, 9 поражений). «Чикаго» (8-6) идет на восьмом месте в Восточной конференции.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Чикаго» — 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24)

П: Грант (33 очка), Авдия (32 очка + 11 подборов + 11 передач), Клингэн (17 очков + 21 подбор)
Ч: Вучевич (27), Уайт (25), Досунму (14)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Чикаго Буллз
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нью-Йорк» обыграл «Даллас» на выезде

Йокич в третий раз подряд оформил трипл-дабл в матчах НБА

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости