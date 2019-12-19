«Чикаго» обыграл «Вашингтон», «Филадельфия» уступила «Майами»

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (109:110 ОТ). В другой встрече «Филадельфия» дома уступила «Майами» (104:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 109:110 ОТ (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12)

В: Бертанс (26), Бил (22), Томас (16).

Ч: Маркканен (31), Лавин (24), Саторански (17).

«Филадельфия» — «Майами» — 104:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26)

Ф: Эмбиид (22 + 19 подборов), Харрис (20), Симмонс (17), Ричардсон (17).

М: Нанн (26), Адебайо (23), Робинсон (15).

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