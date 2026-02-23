«Чикаго» в матче с «Нью-Йорком» потерпел девятое поражение подряд

«Нью-Йорк» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 105:99.

Самым результативным игроком встречи стал доминиканский центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс — у него 28 очков и 11 подборов.

«Чикаго» потерпел девятое поражение подряд. Он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции (24-34). «Нью-Йорк» выиграл второй матч подряд, идет на третьем месте (37-21).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)

Ч: Бузелис (15 очков), Окоро (12), Смит (12)

Н: Таунс (28 + 11 подборов), Шамет (16), Бриджес (11)