«Милуоки» обыграл «Чикаго», «Нью-Йорк» победил «Торонто»

«Милуоки» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:91.

У гостей по 21 очку набрали Брук Лопес и Крис Миддлтон.

«Бакс» одержали 16-ю победу в 28 матчах и занимают 5-е место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» — на 9-й строчке.

«Нью-Йорк» дома обыграл «Торонто» — 139:125.

У «Никс» по 31 очку набрали О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс.

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)

24 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Мемфис» — «ЛА Клипперс» — 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 20:23)

24 декабря. Мемфис. FedExForum.

«Оклахома» — «Вашингтон» — 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)

24 декабря. Оклахома-Сити. Paycom Center.

«Чикаго» — «Милуоки» — 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)

24 декабря. Чикаго. United Center.