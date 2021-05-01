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«Милуоки» без Адетокунбо обыграл «Чикаго»

06:22
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«Чикаго» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (98:108). «Буллз» потерпели второе поражение подряд.

Главная звезда «Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил эту встречу из-за повреждения.

«Милуоки» занимает 3-е место в Восточной конференции, а «Чикаго» — 12-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Милуоки» — 98:108 (16:28, 28:24, 19:28, 35:28)

Ч: Уайт (21), Вучевич (17 + 15 подборов), Тайс (16 + 10 подборов).

М: Б. Лопес (22), Миддлтон (22), Холидэй (16), Портис (16 + 14 подборов).

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