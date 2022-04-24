«Милуоки» разгромил «Чикаго» и повел в серии со счетом 3-1

«Милуоки» разгромил «Чикаго» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 119:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка. Грек сделал дабл-дабл, у него 17 подборов в матче.

«Милуоки» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 27 апреля. В случае победы в нем «Милуоки» выйдет во второй раунд, где встретится с победителем серии «Бостон» — «Бруклин» (счет в серии — 3-0).

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Плей-офф

1/8 финала

«Чикаго» — «Милуоки» — 95:119 (22:25, 19:31, 33:34, 21:29)

Ч: Лавин (24 + 13 передач), Дерозан (23), Уильямс (20 + 10 подборов)

М: Адетокунбо (32 + 17 подборов), Аллен (27), Холидэй (26)

Счет в серии: 1-3