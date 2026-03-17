«Чикаго» выиграл у «Мемфиса» в домашнем матче

«Чикаго» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 132:107.

Самым результативным игроком встречи стал литовский форвард «Чикаго» Матас Бузелис — у него 29 очков.

У «Мемфиса» восьмое поражение подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции (23-44). «Чикаго» (28-40) располагается на 12-м месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Мемфис» — 132:107 (29:27, 32:30, 36:29, 35:21)

Ч: Бузелис (29 очков), Джонс (17), Гидди (16 + 15 подборов + 13 передач)

М: Ковард (17), Хендрикс (16), Уэллс (16)

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