«Мемфис» выиграл у «Чикаго», «Хьюстон» проиграл «Денверу»

«Чикаго» проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (115:126). В других встречах «Миннесота» переиграла «Майами» (119:111), «Хьюстон» потерпел поражение от «Денвера» (99:128), «Портленд» выиграл у «Сан-Антонио» (107:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Мемфис» — 115:126 (33:33, 24:24, 28:37, 30:32)

Ч: Уайт (27), Вучевич (24 + 14 подборов), Янг (17).

М: Брукс (32), Валанчюнас (16), Морэнт (15).

«Миннесота» — «Майами» — 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18)

Мин: Таунс (24), Рубио (17), Рид (16), Эрнангомес (14).

Май: Батлер (30 + 10 подборов), Ариза (21), Адебайо (17).

«Хьюстон» — «Денвер» — 99:128 (28:35, 21:34, 30:31, 20:28)

Х: Олиник (23), Тэйт (21), Вуд (15).

Д: Йокич (29 + 16 подборов), Портер (21), Грин (13).

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 106:107 (31:28, 26:20, 28:35, 21:24)

С: Дерозан (26 + 10 передач), Пелтль (17), Мюррэй (13 + 11 подборов + 10 передач), Уайт (13).

П: Макколлум (29), Пауэлл (22), Саймонс (16).