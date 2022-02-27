46 очков Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Чикаго» и прервать серию «Буллз» из шести матчей подряд
«Мемфис» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:110.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морант, набравший 46 очков. «Мемфис» прервал серию «Чикаго» из шести побед подряд.
В параллельных матчах «Атланта» разгромила «Торонто», «Майами» выиграл у «Сан-Антонио», а «Вашингтон» уступил «Кливленду».
НБА
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Мемфис» — 110:116 (22:31, 30:28, 27:34, 21:23)
Ч: Дерозан (31), Лавин (28), Уайт (15)
М: Морант (46), Адамс (12 + 21 подбор), Бэйн (12)
«Атланта» — «Торонто» — 127:100 (32:37, 34:21, 38:16, 23:26)
А: Янг (41 + 11 передач), Оконгву (17), Богданович, Хантер, Хьюртер (все трое — 14)
Т: Ванвлит (24), Ачиува (21), Сиакам (14 + 10 подборов)
«Кливленд» — «Вашингтон» — 92:86 (18:23, 22:19, 26:28, 26:16)
К: Маркканен (23), Осман (19), Аллен (18 + 14 подборов)
В: Кузма (34 + 13 подборов), Гэффорд (14), Колдуэлл-Поуп (13)
«Майами» — «Сан-Антонио» — 133:129 (28:40, 33:18, 38:39, 34:32)
М: Адебайо (36), Батлер, Хирро (оба — 27)
С: Бэйтс-Диоп (22 + 11 подборов), Васселл, Уокер (оба — 22)