46 очков Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Чикаго» и прервать серию «Буллз» из шести матчей подряд

«Мемфис» обыграл «Чикаго» и прервал серию «Буллз» из шести матчей подряд

«Мемфис» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морант, набравший 46 очков. «Мемфис» прервал серию «Чикаго» из шести побед подряд.

В параллельных матчах «Атланта» разгромила «Торонто», «Майами» выиграл у «Сан-Антонио», а «Вашингтон» уступил «Кливленду».

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Мемфис» — 110:116 (22:31, 30:28, 27:34, 21:23)

Ч: Дерозан (31), Лавин (28), Уайт (15)

М: Морант (46), Адамс (12 + 21 подбор), Бэйн (12)

«Атланта» — «Торонто» — 127:100 (32:37, 34:21, 38:16, 23:26)

А: Янг (41 + 11 передач), Оконгву (17), Богданович, Хантер, Хьюртер (все трое — 14)

Т: Ванвлит (24), Ачиува (21), Сиакам (14 + 10 подборов)

«Кливленд» — «Вашингтон» — 92:86 (18:23, 22:19, 26:28, 26:16)

К: Маркканен (23), Осман (19), Аллен (18 + 14 подборов)

В: Кузма (34 + 13 подборов), Гэффорд (14), Колдуэлл-Поуп (13)

«Майами» — «Сан-Антонио» — 133:129 (28:40, 33:18, 38:39, 34:32)

М: Адебайо (36), Батлер, Хирро (оба — 27)

С: Бэйтс-Диоп (22 + 11 подборов), Васселл, Уокер (оба — 22)