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Сегодня, 05:28

«Майами» победил «Чикаго» в плей-ин НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» выиграл у «Чикаго» в матче плей-ин НБА — 109:90.

Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Теперь «Майами» встретится с «Атлантой» во втором раунде плей-ин. Победитель получит путевку в плей-офф.

НБА

Плей-ин

«Чикаго» — «Майами» — 90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)

Ч: Гидди (25 + 10 подборов), Уайт (17), Вучевич (16 + 12 подборов).

М: Хирро (38), Уиггинс (20), Адебайо (15 + 12 подборов), Митчелл (15).

Баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Чикаго Буллз
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