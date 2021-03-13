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«Майами» победил «Чикаго», «Орландо» проиграл «Сан-Антонио»

07:15
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«Майами» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:90.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Сан-Антонио» разгромил «Орландо» — 104:77.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Майами» — 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)

Ч: Лавин (30), Маркканен (20), Янг (13+10 подборов)

М: Батлер (28), Драгич (25), Робинсон (15)

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)

С: Гей (19), Маррей, Уайт (оба — 17)

О: Вучевич (26), Бэйкон (15), Кларк, Океке (оба — 8)

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