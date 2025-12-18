«Чикаго» обыграл «Кливленд»

В четверг, 18 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата НБА.

«Чикаго» на своем паркете выиграл у «Кливленда» — 127:111. Разыгрывающий защитник «Буллз» Джош Гидди оформил трипл-дабл — 23 очка, 11 подборов и 12 передач.

В другой встрече «Миннесота» потерпела поражение от «Мемфиса» — 110:116. Форвард «Гриззлис» Джарен Джексон оформил дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Кливленд» — 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23)

Ч: Уайт (25), Гидди (23 + 11 подборов + 12 передач), Вучевич (20).

К: Митчелл (32), Тайсон (21), Гарлэнд (15), Аллен (14).

«Миннесота» — «Мемфис» — 110:116 (27:29, 35:32, 21:27, 27:28)

Мин: Рэндл (21), Дивинченцо (19 + 11 подборов), Гобер (16 + 16 подборов), Рид (16).

Мем: Джарен Джексон (28 + 12 подборов), Лэндейл (20 + 10 подборов), Уэллс (17).