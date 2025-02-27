Баскетбол
27 февраля, 06:17

«Клипперс» обыграли «Чикаго», Харден набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Клипперс» выиграли у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117. Разыгрывающий защитник Джеймс Харден набрал 30 очков.

В другой встрече «Бруклин» на своем паркете проиграл «Оклахоме» — 121:129.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Оклахома-Сити» — 121:129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)

Б: Шарп (25 + 15 подборов), Хэйс (19), К. Джонсон (19), З. Уильямс (18 + 10 подборов).

О: Гилджес-Александер (27), Уиггинс (24), Холмгрен (22 + 17 подборов), Джейлен Уильямс (22).

«Чикаго» — «Клипперс» — 117:122 (26:31, 34:28, 33:39, 21:24)

Ч: Гидди (21 + 12 передач), Коллинз (21 + 15 подборов), Уайт (19), Джонс (16).

К: Харден (30), Коффи (20), Леонард (17), Д. Джонс (16).

